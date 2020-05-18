Выяснилась настоящая природа НЛО: секрет раскрыт

Виктория Жмайло Технологии 03:45, 18.05.2020

В США лазер, который способен создавать плазменные изображения, очень часто принимают за неопознанные летающие объекты (НЛО).

Такой аппарат имеется в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США, передает Forbes. Отмечается, что подобная технология предназначена для обмана инфракрасных датчиков ракет с самонаводящимися головными частями.

НЛО
Иллюстрация

Так, лазер помещается в хвостовую часть самолета, а соответствующая плазменная мишень создается на практически любом расстоянии от летательного аппарата.

В то же время, эксперты отмечают, что не все аномальные случаи связаны именно с использованием лазера. Часть инцидентов остается нераскрытой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пентагон обнародовал ролики с неопознанными летающими объектами, которые были сняты с бортов самолетов ВМС США.

Комментировать
Технологии

Смотрите также

Растворяли останки едкой щелочью: как КГБ пытался замести следы массовых расстрелов в Харькове. Документы

Исполнилась десятая годовщина "нападения" венка на Януковича: незабываемое видео

Зеленский мог надавить на Путина. Существование Украины – катастрофа для России. Интервью с Павлом Климкиным

Войска России разожгли кровавые бои на Донбассе: много раненых и убитых

В Харькове разбили элитный Porsche: кадры эпического ДТП