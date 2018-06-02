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Вымирание и крах: астрофизики предсказали пути развития человечества

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Группа астрофизиков во главе с профессором Адамом Франком из США построила модель развития экзоцивилизации, по которой они выделили три возможных пути развития человечества.

Как пишет журнал The Atlantic, в модели астрофизиков цивилизация использовала ресурсы для эволюции и расширения.

Чем больше ресурсов добывается из недр планеты, тем шире становится популяция, но вместе с тем пропорционально ухудшаются окружающие условия.

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В итоге среда должна перейти тот рубеж, когда прирост населения станет нестабильным и оно встанет перед угрозой вымирания.

Поэтому ученые добавили в модель переключатель между двумя видами ресурсов.

Так, при первом варианте вырабатывается много энергии, но значительно ухудшается экология. При использовании ресурсов второго типа производство энергии несравнимо больше, но условиям жизни никакого вреда не наносится.

Исследователи выделили три самых вероятных сценария развития.

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"Отмирание"

Цивилизация быстро развивается, используя большие объемы ресурсов, пока не достигает пика популяции для планеты. Затем начинается резкое сокращение населения, и оно заканчивается только с приходом равновесия, когда планета может обеспечить всех оставшихся жителей. В ходе этого процесса 70 процентов обитателей планеты умирают.

"Мягкая посадка"

Экзоцивилизация первоначально движется по первому пути, но перед критической точкой начинается плавный переход ко второму типу ресурсов, что спасает большую часть населения и сохраняет здоровой экологию.

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"Полномасштабный крах"

Планетарные условия так быстро ухудшаются, что переход уже не может предотвратить полного вымирания.

Адам Франк отметил, что выбор "слабого" источника топлива не всегда спасал цивилизацию от исчезновения — в некоторых сценариях он только отсрочивал неизбежное.

По его словам, эти модели помогают представить, что ждет человечество в будущем.

Напомним, ранее человечество предупредили о катастрофической аномалии.

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