Перевозит 11 тонн: ВСУ получили новую военную технику

Вооруженные силы Украины начали эксплуатацию полноприводной модели грузовика "Богдан".

"Недавно в частях Министерства обороны Украины успешно завершились определяющие ведомственные испытания автомобиля "Богдан 63172". И по их результатам новая модификация автомобиля "подтвердила должный технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач". Поэтому этот трехосный полноприводный автомобиль было рекомендовано "допустить к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины в особый период", – говорится в Facebook на странице Bogdan Corporation.

Отмечается, что на него установили мощный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом Weichai Power, рабочий объем которого составляет 9,7 л, а мощность - 380 л.с.

"Применение этих двигателей позволило автопроизводителю отказаться от использования составляющих российского производства по всей линейке продукции. Новый грузовик способен развивать максимальную скорость до 85 км/ч и имеет запас хода в 1447 км. Автомобиль способен перевозить 48 человек в соответственно оборудованном для этого кузове. Общая грузоподъемность нового армейского грузовика составляет 11000 кг", – подчеркнули в корпорации.

Богдан 63172 Bogdan Corporation

Кроме того, автомобили "Богдан 63172" повышенной проходимости оборудованы бортовой платформой. Грузовики предназначены для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов по всем видам дорог, бездорожью и пересеченной местности. Они оборудованы системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс, и предпусковым подогревателем.

"Богдан 63172" пополнит автопарк Вооруженных Сил Украины, который, как известно, существенно не обновлялся в течение нескольких десятилетий. В то же время, в связи с проведением военной операции под руководством Объединенных сил, потребность в такой технике выросла в разы. Поэтому вклад отечественных автопроизводителей непременно облегчит ситуацию во фронтовых частях и подразделениях, предоставив военным надежную многоцелевую транспортную платформу", – резюмировали в корпорации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирается втягиваться в гонку вооружений.