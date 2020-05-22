ВСУ показали испытания истребителя танков "Корсар": зрелищные фото
На полигоне вблизи поселка Гончаровское Черниговской области состоялись испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" производства ГП "Гос ККБ "Луч".
Как сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, оружие имеет усовершенствованный прицел с тепловизором, который значительно расширяет его боевые возможности.
Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – дотов, вертолетов, беспилотников.
Во время испытаний "Корсара" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, кроме теоретических навыков, отработали практические пуски ракет.
Для определения эффективного распознавания цели и точности поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое, так и в темное время суток.
Вместе с тем, во время испытаний обеспечивалось измерение траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале мая в Черниговской области вблизи поселка Гончаровское начался очередной этап испытаний модернизированного опытного образца танка Т-72.
Во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца была выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат".