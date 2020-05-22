ВСУ показали испытания истребителя танков "Корсар": зрелищные фото

На полигоне вблизи поселка Гончаровское Черниговской области состоялись испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" производства ГП "Гос ККБ "Луч".

Как сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, оружие имеет усовершенствованный прицел с тепловизором, который значительно расширяет его боевые возможности.

Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – дотов, вертолетов, беспилотников.

Испытания "Корсара" Facebook Генштаба ВСУ

Испытания "Корсара" Facebook Генштаба ВСУ

Испытания "Корсара" Facebook Генштаба ВСУ

Во время испытаний "Корсара" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, кроме теоретических навыков, отработали практические пуски ракет.

Для определения эффективного распознавания цели и точности поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое, так и в темное время суток.

Вместе с тем, во время испытаний обеспечивалось измерение траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

Испытания "Корсара" Facebook Генштаба ВСУ

Испытания "Корсара" Facebook Генштаба ВСУ

Испытания "Корсара" Facebook Генштаба ВСУ

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