Всплыли шпионские фото нового устройства от Apple

Алексей Титофф Технологии 02:20, 7.11.2020

В сети показали изображения вероятных новых наушников AirPods 3, которые Apple может показать на презентации 10 ноября.

Как сообщает Wccftech, базовая модель беспроводных наушников может получить общие черты со своей Pro-версией.

Согласно фото, которые опубликовали китайские инсайдеры, AirPods 3 получат похожий дизайн с флагманской моделью AirPods Pro, но только в уменьшенном корпусе.

Предполагаемые AirPods 3

Отмечается, что, несмотря на уменьшенные габариты, новое устройство должно сохранить автономность на уровне предшественников.

AirPods от Apple

Добавим, что информации о наличии активного шумоподавления в AirPods 3 пока нет. Также неизвестна цена нового устройства. Однако ожидается, что она сохранится на уровне текущей модели AirPods 2 – 199 долларов.

Сравнение кейсов AirPods

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple объявила, что во вторник, 10 ноября, пройдет презентация новых продуктов компании.

Комментировать
Технологии

Смотрите также

"Лечитесь, как простые люди!" Бродский пристыдил политиков за бездействие с COVID-19

Полякова о выступлении с Киркоровым в Дубае: это, оказывается, "зрада", а сам Филипп –​​​​​​​ враг Украины

В Киеве в свой день рождения скончался ребенок из-за отравления грибами

В Сумах подростки полгода насиловали первоклассника, но полиция молчала: новые детали скандала

Байден опередил Трампа в Джорджии и приблизился к победе на выборах