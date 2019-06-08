ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Вслед за Google: популярные в Украине смартфоны лишатся Facebook и Instagram

1.1тЧитать материал на украинском

Компания Facebook Inc запретила предустанавливать свои приложения на телефоны Huawei.

Об этом пишет Reuters. Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать приложения и получать обновления. Но на новых телефонах больше не будет предустановленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram.

Поставщики смартфонов часто заключают коммерческие соглашения, чтобы предварительно установить популярные приложения, такие как Facebook. Приложения, в том числе Twitter и Booking.com, также поставляются предварительно установленными на телефонах Huawei на многих рынках.

Новости
Популярные в Украине смартфоны останутся без Google и Android: что будет с гаджетами

Twitter Inc отказался от комментариев, в Booking Holdings не ответили на запрос.

Этот шаг Facebook ослабляет перспективы продаж смартфонов Huawei Technologies Co Ltd, которые были крупнейшим источником дохода в прошлом году благодаря активному росту в Европе и Азии.

Huawei

Huawei

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в мае Google отключил Huawei от обновлений операционной системы Android. Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, Gmail и YouTube.

  • Тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил производство смартфонов Huawei. Данное решение было принято после того, как китайская компания сократила свои заказы

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Теги
HuaweiFacebook
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Нехрен китайское гуано покупать )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Не бздите, ФСБук останется.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel