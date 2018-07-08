На Землю падает космическая станция СССР

На Землю в ближайшие годы упадет неудачно запущенная к Венере советская станция "Космос-482".

Она находится в космосе с 1972 года, заявил астроном, историк космонавтики Павел Шубин, пишет Газета.ru со ссылкой на РИА "Новости".

Астроном объяснил, что 27 марта 1972 года в космос отправилась станция "Венера-8". 31 марта СССР решил запустить "близнеца" станции, но на этапе работы разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета, произошел сбой и двигатель выключился.

Аппарат остался на вытянутой эллиптической орбите Земли с параметрами 220 км на 9800 км.

Чтобы не сообщать о неудачном запуске, вместо имени "Венера-9" аппарат назвали "Космос-482".

По словам Шубина, станция вернется на Землю в ближайшие 4-7 лет. Где приземлится аппарат – пока предположить нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля на Землю упала китайская космическая лаборатория "Тяньгун-1". Большая ее часть сгорела в атмосфере.