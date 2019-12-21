Всего 5 минут: придуман способ сократить время пребывания в туалете

Стартап-компания StandardToilet из Стаффордшира (Великобритания) преднамеренно разработала неудобный унитаз, который не позволит сидеть на нем более пяти минут.

По мнению изобретателей, такие туалеты повысят эффективность работников, так как они не будут засиживаться в уборной. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в новинке сиденье расположено не параллельно земле, а под углом в 13 градусов. По расчетам авторов идеи, таким образом у севшего на унитазе человека увеличится нагрузка на ноги, как при легких приседаниях. А долго в таком положении находиться просто некомфортно.

В Британии разработали увеличивающий производительность труда унитаз StandardToilet

Создатель наклонного унитаза Махабир Гилл утверждает, что главная цель фаянсового творения в том, чтобы снизить убытки от "туалетной прокрастинации". Это же в свою очередь приведет к повышению производительности труда, ну и поспособствует улучшению у работников осанки.

Отмечается, что длительные перерывы сотрудников в туалете только в Великобритании обходятся индустрии более чем в 5 миллиардов долларов ежегодно. Например, лондонцы проводят в офисном туалете в среднем 28,5 минуты в день, хотя не все видят в этом проблему.

В StandardToilet утверждают, якобы их новинкой уже заинтересовались муниципальные учреждения и заведения, расположенные на автомагистралях.

В новинке сиденье расположено под углом в 13 градусов StandardToilet

Тем временем нестандартная разработка вызвала шквал возмущения в местных соцсетях. Пользователи назвали наклонный унитаз "последней стадией капитализма" и заявили, что такое нововведение будет нарушать права людей с инвалидностью или проблемами с кишечником.

Однако в целом идею встретили с юмором. Некоторые даже начали придумывать способы, как избежать излишней нагрузки на ноги или придумывать стартапы по производству специальных выравнивающих сидений.

Нестандартная разработка вызвала возмущение в соцсетях StandardToilet

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в рамках технологической выставки в Китае основатель Microsoft Билл Гейтс представил уникальный "унитаз будущего", способный не только работать без воды и подключения к канализации, но и перерабатывать человеческие отходы в удобрение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram