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Вот это подморозило! На Луне зафиксировали новый рекорд

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Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который четырьмя неделями ранее совершил мягкую посадку на Луну, зафиксировал рекордно низкую температуру. Ночью на Луне "подморозило" до минус 190 градусов.

Речь идет о температуре на обратной стороне Луны, которая не видна с поверхности Земли, сообщает Рен-Тв со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Лунная ночь наступила 15 января и длилась две недели. Ученые предполагали, что температура на спутнике Земли в это время падает до отметки в минус 170 градусов.

Вот это подморозило! На Луне зафиксировали новый рекорд

НАСА

Американская миссия "Аполлон" в свое время также замеряла температуру лунного грунта, но такого "мороза" замечено не было. В Китае предположили, что это может быть связано с отличием состава грунта на разных сторонах Луны.

Отметим, что Луна не имеет атмосферы. В дневное время поверхность спутника Земли буквально раскаляется, но после захода Солнца быстро остывает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили удивительную находку на Луне.

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Место
Китай
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