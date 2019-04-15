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Вода на Луне: NASA сделали сенсационное открытие

2.1тЧитать материал на украинском

Ученые национального космического ведомства США NASA получили новое подтверждение наличия воды на поверхности Луны.

О сенсационном открытии организация сообщила в официальном пресс-релизе. Влага появилась в результате воздействия на небесное тело метеоритов. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Исследователи NASA и Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Лореле (штат Мэриленд), сообщают, что потоки метеоритов, падающих на Луну, наполняют тонкую атмосферу короткоживущим водяным паром", – сказано в отчете.

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Вода на Луне

Вода на Луне

Скриншот из видео

Вода на Луне

Вода на Луне

NASA

Вода на Луне

Вода на Луне

Скриншот из видео

Отмечается, что когда поток метеоритов падает на поверхность Луны, освобожденная вода попадает в экзосферу и распространяется через нее. Около двух третей этого пара уходит в космос, но около трети приземляется обратно на поверхность Луны.

"Полученные данные помогут ученым понять историю лунной воды – потенциального ресурса для поддержания долгосрочных операций на Луне и исследования человеком глубокого космоса", – сказано в сообщении.

Вода на Луне

Вода на Луне

NASA

При этом в NASA опровергли, что обнаруженная вода поступала исключительно от самих метеоритов.

"Мы знаем, что часть воды должна поступать с Луны, потому что масса высвобождаемой воды больше, чем масса воды в поступающих метеоритах", – отметили исследователи.

Ученые также предположили, что вода, которую удалось обнаружить, могла быть заложена еще в начале существования Луны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87.

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космос
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