Вода на Луне: NASA сделали сенсационное открытие

Ученые национального космического ведомства США NASA получили новое подтверждение наличия воды на поверхности Луны.

О сенсационном открытии организация сообщила в официальном пресс-релизе. Влага появилась в результате воздействия на небесное тело метеоритов. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Исследователи NASA и Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Лореле (штат Мэриленд), сообщают, что потоки метеоритов, падающих на Луну, наполняют тонкую атмосферу короткоживущим водяным паром", – сказано в отчете.

Вода на Луне Скриншот из видео

Вода на Луне NASA

Вода на Луне Скриншот из видео

Отмечается, что когда поток метеоритов падает на поверхность Луны, освобожденная вода попадает в экзосферу и распространяется через нее. Около двух третей этого пара уходит в космос, но около трети приземляется обратно на поверхность Луны.

"Полученные данные помогут ученым понять историю лунной воды – потенциального ресурса для поддержания долгосрочных операций на Луне и исследования человеком глубокого космоса", – сказано в сообщении.

Вода на Луне NASA

При этом в NASA опровергли, что обнаруженная вода поступала исключительно от самих метеоритов.

"Мы знаем, что часть воды должна поступать с Луны, потому что масса высвобождаемой воды больше, чем масса воды в поступающих метеоритах", – отметили исследователи.

Ученые также предположили, что вода, которую удалось обнаружить, могла быть заложена еще в начале существования Луны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87.

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