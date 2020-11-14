Внутри iPhone нашли подсказку на два новых устройства Apple

В техническом коде мобильной операционной системы iOS 14.3 на iPhone нашли изображения двух новых устройств от компании Apple – наушники и трекинговые маячки.

Как сообщает Slash Gear, в тестовой сборке ОС энтузиасты обнаружили три пиктограммы, на которых вероятно показаны будущие "яблочные" продукты: полноразмерные наушники AirPods Studio и NGC-маячки AirTags. При этом отмечается, что ранее эти иконки не были изображены ни в одной из предыдущих версий iOS 14.

Но несмотря на такое упоминание новых устройств от Apple, инсайдеры уверены, что их покажут лишь в 2021 году.

Изображение возможных AirPods Studio и AirTags Slash Gear

Добавим, что в бета-версии iOS 14.3 была добавлена поддержка формата ProRAW на iPhone 12 Pro и Pro Max. Кроме того, появилась возможность совместимости контроллера PS5 DualSense с фирменными устройствами.

Как сообщал OBOZREVATEL: