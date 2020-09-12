"ВКонтакте" обошел блокировку в Украине, соцсеть вновь стала доступной без VPN

Запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" смогла обойти блокировку для своего мобильного приложения.

Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба социальной сети на странице "VK Україна". Кроме того, российская компания начала рассылать пользователям электронные письма о возобновлении работы приложения.

Представители соцсети пояснили, что для доступа из Украины без помощи VPN (программы, которая меняет IP-адрес пользователя) они использовали прокси-сервер. Это "посредник", с использованием которого запрос идет не напрямую на заблокированный домен.

В то же время, на сайт "ВКонтакте" украинцы зайти не могут. Очевидно, технологию обхода блокировки удалось применить лишь для приложения.

"Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK-прежнему без VPN", – похвастались россияне.

Украинская власть по состоянию на 21:00 12 сентября не отреагировала на ситуацию.

Сообщение "VK Україна"

Напомним, запрет на работу "ВКонтакте" действует в Украине с мая 2017 года.

Как писал OBOZREVATEL, указом президента Владимира Зеленского от 14 мая 2020 года санкции против пропагандистских соцсетей, сайтов и ресурсов РФ были продлены на срок от 1 до 3 лет.