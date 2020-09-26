Википедия впервые за 10 лет получит новый дизайн: что изменится

Алексей Титофф Технологии 04:40, 26.09.2020

Онлайн-библиотека Википедия впервые за десять лет получит новый дизайн сайта.

Как пишет The Verge, редизайн проведут на сервисах Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons и других.

"Наша цель состоит в том, чтобы сделать вики-сайты более привлекательными, повысить их полезность для читателей и сохранить полезность для существующих редакторов", – сказано в блоге Wikimedia.

Отмечается, что новый интерфейс будет более удобным и понятным для пользователей. Публикации на сайте можно будет сворачивать меню в левой части каждой страницы, чтобы минимизировать отвлекающие факторы.

Кроме того добавят кнопку для переключения языка страницы, которую в это время читает пользователь. Еще создатели пообещали улучшить поиск по сайту и уменьшить размер логотипа на каждой странице Википедии.

Добавим, что изменения будут вводить постепенно в течение длительного периода времени. Полный редизайн Википедия получит к концу 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская Википедия ограничила ссылки на пропагандистов и сайты-фейкометы.

Также Википедия официально сменила название Киева.

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