Википедия впервые за 10 лет получит новый дизайн: что изменится

Онлайн-библиотека Википедия впервые за десять лет получит новый дизайн сайта.

Как пишет The Verge, редизайн проведут на сервисах Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons и других.

"Наша цель состоит в том, чтобы сделать вики-сайты более привлекательными, повысить их полезность для читателей и сохранить полезность для существующих редакторов", – сказано в блоге Wikimedia.

Отмечается, что новый интерфейс будет более удобным и понятным для пользователей. Публикации на сайте можно будет сворачивать меню в левой части каждой страницы, чтобы минимизировать отвлекающие факторы.

Кроме того добавят кнопку для переключения языка страницы, которую в это время читает пользователь. Еще создатели пообещали улучшить поиск по сайту и уменьшить размер логотипа на каждой странице Википедии.

Добавим, что изменения будут вводить постепенно в течение длительного периода времени. Полный редизайн Википедия получит к концу 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская Википедия ограничила ссылки на пропагандистов и сайты-фейкометы.

Также Википедия официально сменила название Киева.