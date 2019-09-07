"Википедия" легла: в работе интернет-энциклопедии произошел масштабный сбой

В работе интернет-энциклопедии "Википедия" в ночь на субботу, 7 сентября, произошел масштабный сбой.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. Так, сообщения пользователей начали поступать еще вечером 6 сентября.
Больше всего было жалоб на работу сайта (88%) и проблемы при попытке входа (11%).
В работе "Википедии" произошел масштабный сбой
mediananny.com
Согласно карте сервиса, активнее всего жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Парижа, Рима, Афин, Барселоны, Лондона, Стокгольма, Таллина, Вены и Рима.
В работе "Википедии" произошел масштабный сбой
Скриншот
"Википедия" временно перестала работать
Скриншот
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