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8 сентября • обновлено в 11:17
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"Википедия" легла: в работе интернет-энциклопедии произошел масштабный сбой

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В работе интернет-энциклопедии "Википедия" в ночь на субботу, 7 сентября, произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. Так, сообщения пользователей начали поступать еще вечером 6 сентября.

Больше всего было жалоб на работу сайта (88%) и проблемы при попытке входа (11%).

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В работе "Википедии" произошел масштабный сбой

В работе "Википедии" произошел масштабный сбой

mediananny.com

Согласно карте сервиса, активнее всего жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Парижа, Рима, Афин, Барселоны, Лондона, Стокгольма, Таллина, Вены и Рима.

В работе "Википедии" произошел масштабный сбой

В работе "Википедии" произошел масштабный сбой

Скриншот

"Википедия" временно перестала работать

"Википедия" временно перестала работать

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский интернет-магазин AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом. Обмануть систему невозможно никакими "маскировками" под покупателей с материка.

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