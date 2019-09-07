"Википедия" легла: в работе интернет-энциклопедии произошел масштабный сбой

В работе интернет-энциклопедии "Википедия" в ночь на субботу, 7 сентября, произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. Так, сообщения пользователей начали поступать еще вечером 6 сентября.

Больше всего было жалоб на работу сайта (88%) и проблемы при попытке входа (11%).

В работе "Википедии" произошел масштабный сбой mediananny.com

Согласно карте сервиса, активнее всего жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Парижа, Рима, Афин, Барселоны, Лондона, Стокгольма, Таллина, Вены и Рима.

В работе "Википедии" произошел масштабный сбой Скриншот

"Википедия" временно перестала работать Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский интернет-магазин AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом. Обмануть систему невозможно никакими "маскировками" под покупателей с материка.

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