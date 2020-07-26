Telegram запустил "скрытую" возможность видеозвонков: как включить функцию

Технологии 01:11, 27.07.2020

Компания Telegram запустила тестовый режим видеозвонков с помощью мессенджера.

Пока функция доступна только с устройств iOS в разделе скрытых настроек, передает портал "Код Дурова".

Для использования нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера (6.3). Затем:

  • 10 раз нажать на значок настроек в приложении (в левом нижнем углу гаджета);

  • в открывшемся Debug-меню активировать "экспериментальные функции" (Еxperimental Feature);

  • когда функция активирована, в меню диалога с другим пользователем появится опция "видеозвонок".

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия на своем устройстве, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Технологии

Смотрите также

Оккупанты устроили масштабный пожар обстрелом в Зайцево, штаб ООС молчит

Путин вдруг напомнил миру, что Антарктиду "открыли русские моряки"

Нова біда України

Зеленский обсудил с Путиным перемирие на Донбассе: все подробности

Путин заявил Зеленскому, что осенние выборы "ставят под угрозу" мир на Донбассе