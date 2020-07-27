Telegram запустил "скрытую" возможность видеозвонков: как включить функцию
Telegram тестирует видеозвонки. Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels
Компания Telegram запустила тестовый режим видеозвонков с помощью мессенджера.
Пока функция доступна только с устройств iOS в разделе скрытых настроек, передает портал "Код Дурова".
Для использования нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера (6.3). Затем:
10 раз нажать на значок настроек в приложении (в левом нижнем углу гаджета);
в открывшемся Debug-меню активировать "экспериментальные функции" (Еxperimental Feature);
когда функция активирована, в меню диалога с другим пользователем появится опция "видеозвонок".
При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия на своем устройстве, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее компания Facebook начала запуск собственного сервиса видеозвонков Messenger Rooms в связи с ростом популярности такого вида общения на карантине из-за пандемии коронавируса.
В Messenger Rooms была добавлена возможность видеоконференции до 50 человек.