Telegram запустил "скрытую" возможность видеозвонков: как включить функцию

Компания Telegram запустила тестовый режим видеозвонков с помощью мессенджера.

Пока функция доступна только с устройств iOS в разделе скрытых настроек, передает портал "Код Дурова".

Для использования нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера (6.3). Затем:

10 раз нажать на значок настроек в приложении (в левом нижнем углу гаджета);

в открывшемся Debug-меню активировать "экспериментальные функции" (Еxperimental Feature);

когда функция активирована, в меню диалога с другим пользователем появится опция "видеозвонок".

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия на своем устройстве, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL: