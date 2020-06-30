"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев

К своему 27-летию компания "Венето" сделала себе подарок – и запустила полный цикл производства эргономических стульев. Для покупателей новой продукции подготовили выгодные акции и впечатляющие подарки. Об этом OBOZREVATEL рассказали в отделе маркетинга компании "Венето".

Венето

Всего в модельной линейке представлено 5 видов стульев.

Венето

Венето

Дизайнеры компании разрабатывали их внешний вид так, чтобы эти стулья гармонично вписались в любой стиль интерьера и сохраняли не только функциональность, но и стильный вид в течение многих лет.

Венето

Венето

Венето

Более того, стулья "Венето" легко впишутся не только в гостиную, но и в коридор, кухню, холл, спальню или даже ванную комнату.

Венето

При производстве стульев компания "Венето" придерживалась своего главного принципа: качество – превыше всего. Поэтому практически все составляющие стульев, за исключением разве что обивки и наполнителя, производятся на мощностях компании.

Венето

Для того, чтобы обеспечить своих клиентов качественной продукцией, в условиях карантина и кризиса компания "Венето" даже открыла новые производства, где будут изготавливаться все необходимые составляющие. Так в компании могут быть уверены в их безупречном качестве. Два цеха расположены на Черкасщине, один – под Черновцами.

Венето

Все представленные в модельной линейке стулья сейчас продаются по одной цене. И покупать их прямо сейчас – чрезвычайно выгодно. Как и в случае с другой продукцией "Венето", для покупателей стульев компания подготовила хорошие скидки по принципу – "Больше кресел – большая выгода".

Венето

Так, при покупке двух стульев покупатель получает скидку в размере 10%, три стула можно приобрести на 15% дешевле. Те же, кто покупает четыре стула - платят только за три из них, а четвертый получают совершенно бесплатно.

Венето

При этом, компания "Венето", ценя своих покупателей, предлагает им на постоянной основе возможность приобрести товар в рассрочку сроком до 10 месяцев, без банков, скрытых комиссий и переплат. При использовании возможности приобретения стульев в рассрочку все другие акции сохраняются.

Венето

Еще один приятный подарок от "Венето" - бесплатная доставка. Клиент заказывает стулья – и ему доставляют их прямо в квартиру и без дополнительной оплаты собирают на месте.