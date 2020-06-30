К своему 27-летию компания "Венето" сделала себе подарок – и запустила полный цикл производства эргономических стульев. Для покупателей новой продукции подготовили выгодные акции и впечатляющие подарки. Об этом OBOZREVATEL рассказали в отделе маркетинга компании "Венето".

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

Всего в модельной линейке представлено 5 видов стульев.

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

Дизайнеры компании разрабатывали их внешний вид так, чтобы эти стулья гармонично вписались в любой стиль интерьера и сохраняли не только функциональность, но и стильный вид в течение многих лет.

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

Более того, стулья "Венето" легко впишутся не только в гостиную, но и в коридор, кухню, холл, спальню или даже ванную комнату.

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

При производстве стульев компания "Венето" придерживалась своего главного принципа: качество – превыше всего. Поэтому практически все составляющие стульев, за исключением разве что обивки и наполнителя, производятся на мощностях компании.

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

Для того, чтобы обеспечить своих клиентов качественной продукцией, в условиях карантина и кризиса компания "Венето" даже открыла новые производства, где будут изготавливаться все необходимые составляющие. Так в компании могут быть уверены в их безупречном качестве. Два цеха расположены на Черкасщине, один – под Черновцами.

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

Все представленные в модельной линейке стулья сейчас продаются по одной цене. И покупать их прямо сейчас – чрезвычайно выгодно. Как и в случае с другой продукцией "Венето", для покупателей стульев компания подготовила хорошие скидки по принципу – "Больше кресел – большая выгода".

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

Так, при покупке двух стульев покупатель получает скидку в размере 10%, три стула можно приобрести на 15% дешевле. Те же, кто покупает четыре стула - платят только за три из них, а четвертый получают совершенно бесплатно.

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

При этом, компания "Венето", ценя своих покупателей, предлагает им на постоянной основе возможность приобрести товар в рассрочку сроком до 10 месяцев, без банков, скрытых комиссий и переплат. При использовании возможности приобретения стульев в рассрочку все другие акции сохраняются.

"Венето" запускает полный цикл производства эргономических стульев Венето

Еще один приятный подарок от "Венето" - бесплатная доставка. Клиент заказывает стулья – и ему доставляют их прямо в квартиру и без дополнительной оплаты собирают на месте.