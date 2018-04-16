В Запорожье испытали первый украинский вертолет: опубликовано зрелищное видео

В Запорожье 16 апреля совершил полет первый украинский вертолет на вертодроме АО "Мотор Сич".

В течение поточного года он будет проходить испытания. Об этом рассказал генеральный авиаконструктор АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, передает сайт города Запорожья. (Также опубликовано видео полета. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром - это законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат", - сообщил Богуслаев.

Вертолет МСБ-2 - "Надія" является модернизированной версией Ми-2. Он на 70% состоит из композита, а из салона убран расходный бак.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине начались испытания ракетного комплекса "Ольха" отечественного производства.