В Японии создали робота, собирающего урожай вместо человека. Видео

В Японии изобрели робота, который может собирать урожай яблок и груш.

Как сообщает издание NHK, машина оснащена искусственным интеллектом и справляется со своей задачей не хуже человека. Робот сам определяет, какой фрукт созрел и срывает его.

Передвигается робот на маленькой машинке. Манипулятор оснащен тремя "пальцами", которыми он захватывает и срывает плоды. "Мозг" робота определяет, созрел ли фрукт для сбора, по цвету и другим параметрам. На сбор одного фрукта машина тратит около 11 секунд.

Робот, собирающий урожай

В Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований предложили использовать механизмы вместо людей, что снизить нагрузку на фермеров. По мнению создателей робота, такие технологии должны привлечь молодежь для сельхозработ, для которых не хватает рабочих рук.

Отметим, что в Японии волк-робот защищал урожай местных фермеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые создали уникального секс-робота с искусственным интеллектом.