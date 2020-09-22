В Японии создали лампу, которая убивает коронавирус

В Японии производитель светового оборудования Ushio Inc. недавно выпустил ультрафиолетовую лампу, которая может убить коронавирус, не нанося вреда здоровью человека.

Об этом сообщило Kyodo News. Лампа "Care 222" разработана японской компанией совместно с Колумбийским университетом.

Ее будут использовать для дезинфекции помещений, куда люди постоянно входят и выходят, а риск заражения COVID-19 очень высок, например, в автобусах, поездах, лифтах.

УФ-лампы широко используются в качестве эффективных средств стерилизации, особенно в медицинской и пищевой промышленности. Но обычные ультрафиолетовые лучи нельзя использовать в помещениях, где есть люди, поскольку они вызывают рак кожи и проблемы с глазами.

Однако новая лампа излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны 222 нанометра, в отличие от обычных 254 нанометров, что делает их смертельными для микробов, но безвредными для человека.

Производитель утверждает, что “Care 222” за шесть-семь минут нейтрализует 99 процентов вирусов и бактерий в воздухе на поверхности 3 кв. м на расстоянии 2,5 метра от лампы.

Излучающее устройство “Care 222” весит 1,2 кг, имеет размер книги в твердом переплете и стоит 300 000 иен (81270 гривен).

Компания заявила, что на данный момент принимает заказы только от медицинских учреждений, но будет обслуживать других клиентов, как только производство будет соответствовать спросу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые Новосибирского государственного университета нашли уникальный метод уничтожения патогенов коронавируса за 40 секунд. Они научились воздействовать на COVID-19 методом фотодинамической терапии.