В Японии изобрели роборуку для одиноких людей. Видео

В Японии изобрели роборуку для прогулок одиноких людей.

Как сообщает Futurism изобретение представили инженеры японского университета Гифу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Разработка называется "Моя девушка на прогулке", она предназначена для тех, кому не хватает женского тепла.

Роборука крепится к предплечью, чтобы ее можно было отпустить и при этом она не упадет. Устройство реагирует на действия человека: стоит поднести к робопальцам свои пальцы, как они тут же схватят их в ответ.

После длительного контакта кожа на роборуке потеет – через ее поры выступает немного жидкости. Кроме того, в гаджете есть ароматизатор, который пахнет женским шампунем, а также маленькая колонка, из которой раздаются звуки шагов.

По мнению создателей, устройство будет мотивировать одиноких людей проводить больше времени на свежем воздухе – так они якобы не будут чувствовать себя одиноко.

В будущем разработчики планируют выпустить и мужскую версию устройства – она будет пахнуть мужским одеколоном или моторным маслом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее японские ученые создали уникального секс-робота с искусственным интеллектом.