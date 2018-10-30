МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

В Windows обнаружили опасную уязвимость: в чем проблема

1.7тЧитать материал на украинском

Эксперт в области кибербезопасности Себастьен Лаченс нашел опасную уязвимость Windows 10, которая могла привести к незаметной краже данных. Кроме того, хакеры даже могли заразить ПК вирусом.

Так, приложения из Универсальной платформы Windows (UWP) могли получать доступ к файловой системе без разрешения пользователя. Уже сейчас баг устранен, рассказал Себастьен Лаченс в своем блоге.

По умолчанию, UWP-программы имеют доступ к файлам и папкам в корневой папке установленного приложения, а также к данным в папках AppData\Local, AppData\Roaming и Temp. Если требуется доступ к документам, музыке, изображениям и другим файлам, то разработчики запрашивают такие разрешения.

Но Лаченс нашел баг в API broadFileSystemAccess. Он предоставлял разработчикам доступ ко всей файловой системе устройства без ведома пользователей.

Новости
Все компьютеры под угрозой: стало известно о критической уязвимости Windows

Из-за ошибки в Windows 10 юзеры могли не видеть окно настроек, в котором им нужно было дать приложениям разрешение на полный доступ к файловой системе. Это позволяло злоумышленникам устанавливать на компьютеры жертв вирусы и воровать любые личные данные с зараженного устройства.

В новом октябрьском обновлении Windows 10 опасную уязвимость исправили, но возникли проблемы с запуском UWP-приложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры изобрели новый способ заражения компьютера вирусами.

Объект
Windows
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги