В Windows 10 нашли ошибку, вызывающую "экран смерти"

Алексей Титофф Технологии 21:47, 20.01.2021 Обновлено: 21:55, 20.01.2021

В операционной системе Windows 10 от Microsoftобнаружили ошибку, которая вызывает так называемый синий "экран смерти" (BSOD).

Как сообщает Gizmodo, для этого нужно лишь ввести определенную ссылку в некоторых веб-браузерах и тогда компьютер превратится в "кирпич".

Строка "смерти" выглядит так – "\\\.\globalroot\device\condrv\kernelconnect". Эксперт по безопасности Йонас Ликкегаард пояснил, что эта ссылка не открывает веб-страницу, а вместо этого дает браузеру возможность попытаться просмотреть внутреннюю файловую систему ПК. При этом система не может проверить наличие ошибок при попытке подключения к пути, чтои приводит к сбою.

Отмечается, что такая опасная ссылка приводит к сбою, из-за которого компьютер застревает в загрузочном цикле автоматического восстановления.

В Microsoft сообщили, что ведется проверка, но решения этой проблемы пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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