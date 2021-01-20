В Windows 10 нашли ошибку, вызывающую "экран смерти"
В операционной системе Windows 10 от Microsoftобнаружили ошибку, которая вызывает так называемый синий "экран смерти" (BSOD).
Как сообщает Gizmodo, для этого нужно лишь ввести определенную ссылку в некоторых веб-браузерах и тогда компьютер превратится в "кирпич".
Строка "смерти" выглядит так – "\\\.\globalroot\device\condrv\kernelconnect". Эксперт по безопасности Йонас Ликкегаард пояснил, что эта ссылка не открывает веб-страницу, а вместо этого дает браузеру возможность попытаться просмотреть внутреннюю файловую систему ПК. При этом система не может проверить наличие ошибок при попытке подключения к пути, чтои приводит к сбою.
Отмечается, что такая опасная ссылка приводит к сбою, из-за которого компьютер застревает в загрузочном цикле автоматического восстановления.
В Microsoft сообщили, что ведется проверка, но решения этой проблемы пока нет.
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