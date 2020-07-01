В Windows 10 нашли баг при загрузке: как решить

Тимур Григоренко Технологии 04:00, 1.07.2020

В операционной системе Windows 10 от компании Microsoft нашли баг, который замедлял работу компьютера.

Из-за обновления системы была установлена новая версия браузера Edge, из-за которой происходило торможение работы, пишет Windows Latest.

Пользователи сети на форумах пришли к выводу, что обновление Windows 10 KB4559309 привело к замедлению загрузки ОС. Также юзеры отмечали, что после обновления система зависала при загрузке приложений, переключении между приложениями, а также снижалась частота кадров в секунду на видео в играх.

Кроме того, некоторые пользователи жаловались на проблемы с загрузкой и загрузкой только в безопасном режиме. Для решения данной проблемы пока был найден только один выход – удаление обновления Windows 10 KB4559309.

Обновление Windows 10
Microsoft

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, что для более быстрой загрузки компьютера на операционной системе Windows нужно выполнить ряд небольших действий.

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