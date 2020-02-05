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7 февраля • обновлено в 08:33
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Хакеры могут украсть личные фото и видео: в WhatsApp обнаружили серьезную уязвимость

2.7т
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В мессенджере WhatsApp была обнаружена уязвимость, которая позволяла хакерам получать доступ к приватным файлам пользователей на ПК.

Это выяснил эксперт по кибербезопасности и JavaScript Гал Вейцман, передает Daily Mail. Представители принадлежащего Facebook мессенджера после публикации эксперта заявили, что ошибка была исправлена еще в декабре.

Изъян программы работал на Windows и macOS, а также веб-версии WhatsApp Web. Злоумышленник мог получить файлы, фотографии и видео пользователя, отправив ему специально созданное сообщение. "Жертву" нужно было вынудить кликнуть по ссылке-превью.

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Проблема затрагивала все версии WhatsApp Desktop старше 0.3.9309, и проявлялась при спаривании с WhatsApp for iPhone всех версий старше 2.20.10. Уязвимость была обнаружена специалистами компании PerimeterX, получила идентификатор CVE-2019-18426 и набрала 8,2 балла по шкале CVSS3.

При этом WhatsApp утверждает, что не известно ни одного случая, когда преступник использовал эту уязвимость для взлома пользователей приложения.

В WhatsApp нашли проблемы защиты личных данных

В WhatsApp нашли проблемы защиты личных данных

Как писал OBOZREVATEL, ранее основатель социальной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал удалить приложение WhatsApp из-за проблем с конфиденциальностью.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
Facebook мессенджер WhatsApp
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
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