Хакеры могут украсть личные фото и видео: в WhatsApp обнаружили серьезную уязвимость

В мессенджере WhatsApp была обнаружена уязвимость, которая позволяла хакерам получать доступ к приватным файлам пользователей на ПК.

Это выяснил эксперт по кибербезопасности и JavaScript Гал Вейцман, передает Daily Mail. Представители принадлежащего Facebook мессенджера после публикации эксперта заявили, что ошибка была исправлена еще в декабре.

Изъян программы работал на Windows и macOS, а также веб-версии WhatsApp Web. Злоумышленник мог получить файлы, фотографии и видео пользователя, отправив ему специально созданное сообщение. "Жертву" нужно было вынудить кликнуть по ссылке-превью.

Проблема затрагивала все версии WhatsApp Desktop старше 0.3.9309, и проявлялась при спаривании с WhatsApp for iPhone всех версий старше 2.20.10. Уязвимость была обнаружена специалистами компании PerimeterX, получила идентификатор CVE-2019-18426 и набрала 8,2 балла по шкале CVSS3.

При этом WhatsApp утверждает, что не известно ни одного случая, когда преступник использовал эту уязвимость для взлома пользователей приложения.

В WhatsApp нашли проблемы защиты личных данных

Как писал OBOZREVATEL, ранее основатель социальной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал удалить приложение WhatsApp из-за проблем с конфиденциальностью.

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