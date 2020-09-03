В Ужгороде установили техно-скамейку за 20 тысяч. Фото

В Ужгороде установили скамейку на солнечных батареях для зарядки смартфонов и других мобильных устройств.

Как передает "Сайт города Ужгород", технологическая лавочка появилась на набережной Независимости.

Глава общественной организации "Зеленый Варош" Анна Сабадош рассказала, что скамейку установили при поддержке Агентства США по международному развитию USAID в рамках проекта "Акселератор важных идей".

Лавочка на солнечных батареях Сайт города Ужгород

"Идея заключается в том, чтобы не просто установить лавочку с солнечными панелями, а продемонстрировать возможности и пользу альтернативных источников энергии. Установлена ​​лавочка позволит одновременно заряжать четыре гаджета, для чего в конструкции есть соответствующие разъемы", – отметила она.

Отмечается, что сама скамейка изготовлена в Луцке, ее стоимость вместе с доставкой составила менее 20 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве презентовали лавочку с солнечной батареей.

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