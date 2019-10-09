В Украине впервые показали мощнейший ракетный комплекс "Нептун"

В Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" впервые широкой публике показали береговой ракетный комплекс "Нептун".

Он предназначен для уничтожения кораблей различных классов и береговых целей, сообщает ВВС Украина. Комплекс оснащен ракетами Р-360. Их максимальная дальность составляет 280 км над морем.

"Нептун" повысит обороноспособность на Черном и Азовском морях. Состоит комплекс из нескольких машин. Это пусковая установка, транспортно-заряжающая машина и подвижной командный пункт.

Командный пункт оснащен американскими рациями Harris, которые используются как локальный модем для закрытой связи, а также украинской электроникой.

Как стало известно, "Нептун" теоретически возможно установить и на военных кораблях. На вооружение комплекс поступит в 2020-2021 годах.

Комплекс "Нептун" ВВС Украина

Комплекс "Нептун" ВВС Украина

Комплекс "Нептун" ВВС Украина

Комплекс "Нептун" ВВС Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

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