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9 октября • обновлено в 18:53
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В Украине впервые показали мощнейший ракетный комплекс "Нептун"

5.9т Читать материал на украинском

В Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" впервые широкой публике показали береговой ракетный комплекс "Нептун".

Он предназначен для уничтожения кораблей различных классов и береговых целей, сообщает ВВС Украина. Комплекс оснащен ракетами Р-360. Их максимальная дальность составляет 280 км над морем.

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"Нептун" повысит обороноспособность на Черном и Азовском морях. Состоит комплекс из нескольких машин. Это пусковая установка, транспортно-заряжающая машина и подвижной командный пункт.

Командный пункт оснащен американскими рациями Harris, которые используются как локальный модем для закрытой связи, а также украинской электроникой.

Как стало известно, "Нептун" теоретически возможно установить и на военных кораблях. На вооружение комплекс поступит в 2020-2021 годах.

Комплекс "Нептун"

Комплекс "Нептун"

ВВС Украина

Комплекс "Нептун"

Комплекс "Нептун"

ВВС Украина

Комплекс "Нептун"

Комплекс "Нептун"

ВВС Украина

Комплекс "Нептун"

Комплекс "Нептун"

ВВС Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
До слез, серверную стойку покрасили в зеленый цвет и запихнули.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять прикрутили трубы от C300 и выдают это за поделие какое то? Как там гаубица Богдана кстати поживает?
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Александров Сергей
Александров Сергей
Радиус полета - 280 км. Направление полета - неизвестно, летит куда ветер дует.
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