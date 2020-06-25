В Украине стартовали продажи инновационного робота-пылесоса Deebot Ozmo T8 Aivi

Одна из ведущих компаний ECOVACS ROBOTICS презентовала серию роботов с уникальной лазерной системой и способностью распознавать предметы.

Мощная уборка в сочетании с быстрой и точной навигацией: DEEBOT OZMO T8 AIVI впечатляет своим функционалом и интеллектуальным распознаванием преград.

Робот DEEBOT OZMO T8 AIVI оборудован уникальным лазером DToF, с помощью которого он видит предметы ниже уровня сканера и определяет их с четырехкратной точностью. А искусственный интеллект AIVI со специальной камерой позволяет распознать, какой именно предмет находится перед роботом, и использовать алгоритм обхода препятствия. Базу данных предметов постоянно обновляют, и робот с точностью их идентифицирует.

Вы также можете использовать камеру для контроля помещения в реальном времени, делать снимки и взаимодействовать с домашними питомцами через встроенный динамик. Эта функция защищена паролем, который пользователи могут установить самостоятельно. Для полной безопасности информация при передаче от робота к смартфону шифруется.

В комплекте также предоставляется система влажной уборки OZMO Pro. Моющая пластина самостоятельно контролирует подачу воды, совершает 480 вибраций в минуту и не оставляет шанса даже самым стойким загрязнениям.

Важно отметить, что DEEBOT OZMO T8 AIVI умеет мгновенно переключатся между режимами уборки: датчик распознавания пола поможет мгновенно обнаружить ковер и увеличит на нем мощность всасывания, а при влажной уборке на ковры он не заезжает. Максимальная мощность всасывания DEEBOT OZMO T8 AIVI – 1500 Па, и одного заряда хватает до 200 минут работы.

Такие дополнительные функции, как настройка виртуальных границ, обнаружение ковровых покрытий, индивидуальная настройка графика уборки и многоуровневое картографирование для многоэтажных квартир, делают уборку дома максимально удобной.

Также можно отдельно приобрести станцию ​​автовыгрузки мусора, которая будет доступна уже этой осенью. Станция всасывает пыль с робота и присылает на смартфон уведомления о заполненности мешка, которого хватает на целый месяц уборки.

DEEBOT OZMO T8 AIVI — самый высокотехнологичный робот из всех существующих на рынке. Он оснащен лучшими инновационными технологиями и теперь способен почти полностью избавить человека от необходимости уборки вручную.