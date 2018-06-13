В Украине создали "грозу" для российских беспилотников на Донбассе

Руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, что радиолокационные станции "Анклав" частного предприятия "Холдинговая компания "Укрспецтехника" успешно выводят из строя на Донбассе российские беспилотники.

"Им удалось создать такую систему "Анклав", которая фактически выводит из строя иностранные беспилотные аппараты. Это очень серьезный комплекс, который действует на расстоянии до 40 км, и фактически эти системы были поставлены в войска во время войны", - рассказал он в интервью УНИАН.

По его словам, компания начала производить системы, направленные на уничтожение беспилотников противника.

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"Анклав" ust

"Она создала новую радиолокационную станцию "Малахит", которая уже очень серьезно использовалась во время войны в Донбассе. Россия, как мы знаем, образовала производство беспилотников с Израилем, поэтому там есть мощные системы", - пояснил Бадрак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники.