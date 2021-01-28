В Украине создадут морской вертолет для усиления ВМС

Для Военно-морских сил Украины создадут вертолет морской авиации, который сможет взлетать с корветов типа Ada, закупленных у Турции.

Созданием вертолетов займется компания "Мотор Січ" по заказу Минобороны Украины, передает Defense Express. Воздушное судно должно будет усилить береговую авиацию ВМС.

Отмечается, что в качестве базовой модели рассматривается вертолет Ми-2, который будет оснащен дополнительным оборудованием и механизмами, а также пройдет ремоторизацию и обновления по принципу Ми-2МСБ.

"Разработка вертолета на базе глубокой модернизации Ми-2 с тотальной цифровизацию всех систем, будет разбита на несколько этапов. На первом, который должен завершиться уже в 2021 году, ожидается получение первой машины в виде вертолета берегового базирования", – рассказал заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.

До 2023 года ожидается создание вертолета, который сможет складывать лопасти, чтобы он смог разместиться в ангаре корабля. Предполагается его выполнения в двух версиях – поисково-спасательной и противолодочной.

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