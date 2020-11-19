В Украине сорвали продажи PlayStation 5: консоли нет в магазинах, а предзаказы опоздали

19 ноября в Украине должна была поступить в продажу игровая приставка Sony PlayStation 5, но ритейлеры не смогли вовремя завести ее в страну, и покупатели получат ее позже.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил интернет-магазин Rozetka, заверив, что техника уже прибывают в Украину.

"Все, кто успел оформить предварительный заказ на PlayStation 5 и DualSense, смогут забрать свои устройства в ближайшие дни, как только они прибудут в магазины. Конкретная дата получения зависит от вашего проживания. Ориентировочная дата: 21-24 ноября", – отмечено в информации.

Отметим, что под постом PlayStation Europe в Twitter, украинские пользователи негодовали, что игровую консоль не смогли доставить вовремя, несмотря на предзаказы и полную оплату товара.

"Черти, вы мои деньги взяли? Взяли! А почему мне магазин обещает отдать консоль через три дня после релиза? В Польше вот, все в порядке. В день релиза консоль у покупателя. Вам за что головной офис деньги платит? Меняйте менталитет, Совок закончился. Кто не работает – тот не ест!", "Со всей силы надеялся забрать плойку сегодня, так как продавцы мне божились, что все будет именно сегодня. А по итогу: ни у кого ее нет в день старта продаж", "Предзаказ, оплата 100%, и гарантированно получай консоль в день старта продаж, говорили они", – писали в сети.

Добавим, что официальная цена на PlayStation 5 Digital Edition в Украине составила 13 499 грн, а за PlayStation 5 с дисководом – 16 799 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Sony 15 сентября провела презентацию своей новой игровой приставки PlayStation 5.