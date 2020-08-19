В Украине разоблачили члена международной хакерской группировки

Украинские и британские правоохранители разоблачили международную хакерскую группировку, в состав которой входил украинец.

Как сказано на сайте Офиса генпрокурора Украины, злоумышленники взламывали интернет-сайты, электронные кошельки и банковские системы, незаконно получали логины и пароли от электронных почтовых ящиков, данные кредитных карточек и электронных кошельков.

Это осуществлялось для похищения платежных и других персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ и реализации их на собственных интернет-ресурсах и закрытых хакерских форумах.

Установлено, что один из участников группировки, который является гражданином Украины, разрабатывал и распространял в сети вирусное программное обеспечение.

У хакера-украинца могли быть "коллеги" с других регионов страны. gp.gov.ua

Хакеру сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) по ч . 1 ст. 361-2 УК.

Сотрудники Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины обнаружили и изъяли более 20 терабайт информации о базах данных с логинами и паролями, сведениями о компьютерах, которые были взломаны для дальнейшего использования в бот-сетях и организации DDoS-атак, а также исходные коды разработанного украинским хакером вируса.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 2 ст. 361 УК) продолжается.

Также установлено предполагаемых участников преступной деятельности в других регионах Украины.

Правоохранители изъяли более 20 терабайт информации. gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры. К этому причастны спецслужбы РФ.