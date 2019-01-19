В Украине перестал работать известный интернет-провайдер: что известно

В Украине 19 января произошли сбои в работе телекоммуникационной компании "Укртелеком".

Большое количество абонентов осталось без связи со всемирной сетью из-за перегрузки трафика, сообщили в пресс-службе "Укртелеком".

"Из-за аномального трафика на наших серверах у абонентов наблюдаются проблемы с интернет доступом. Специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов", – говорится в сообщении.

Сбои в работе почувствовали пользователи почти по всей Украине. В частности, отсутствие интернета наблюдалось в Киевской, Закарпатской, Ривненской и Черниговской области.

Иллюстрация Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году в Киеве может вырасти стоимость интернета из-за конфликта между провайдерами и коммунальными предприятиями "Київсвітло" и "Київавтошляхміст".

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