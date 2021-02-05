В Украине начался финал конкурса для детей и молодежи "iTalent": онлайн трансляция

Карина Бондаренко Технологии 18:13, 5.02.2021 Обновлено: 18:23, 5.02.2021

В пятницу, 5 февраля, в Киеве начался финал VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи "iTalent".

Из-за карантинных ограничений финал конкурса проходит в формате онлайн и транслируется на YouTube-канале конкурса (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Организаторами конкурса являются Украинский государственный центр внешкольного образования совместно с Молодежной общественной организацией "Киевский интеллект клуб" и Общественной организацией "Вселенная в гармонии", конкурс проводится под патронатом издательства OBOZREVATEL .

"iTalent" – это крупнейший в Украине конкурс детских IТ-проектов, который проводится уже седьмой сезон подряд. Конкурс помогает детям развивать различные IТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровых профессий: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка.

Более 2000 детей со всей страны соревновались в 18 номинациях за звание лучших и самых талантливых.

OBOZREVATEL следит за ходом конкурса в режиме онлайн:

  • Министр образования Сергей Шкарлет обратился к участникам конкурса с поздравлением.

  • Финал конкурса начался в 18:00 гимном Украины

Онлайн-трансляция конкурса "iTalent":

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