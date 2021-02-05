В Украине начался финал конкурса для детей и молодежи "iTalent": онлайн трансляция

В пятницу, 5 февраля, в Киеве начался финал VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи "iTalent".

Он пройдет в онлайн формате из-за пандемии коронавируса. Конкурс проводится под патронатом OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"iTalent" – это крупнейший в Украине конкурс детских IТ-проектов, который проводится уже седьмой сезон подряд. Конкурс помогает детям развивать различные IТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровых профессий: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка.

Более 2000 детей со всей страны соревновались в 18 номинациях за звание лучших и самых талантливых.

OBOZREVATEL следит за ходом конкурса в режиме онлайн:

Министр образования Сергей Шкарлет обратился к участникам конкурса с поздравлением.