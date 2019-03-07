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В Украине изобрели "умный шлем" для танкистов: фото и видео

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Украинский стартап LimpidArmor, который на базе очков Microsoft HoloLens создал умный шлем для танкистов, подписал контракт с эмиратским дилером и производителем вооружения IGG.

Как передает LIGA.net, СЕО стартапа Михаил Гречухин рассказал, что готовый продукт был представлен в феврале на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. Переговоры ведутся еще с несколькими компаниями.

Стартап занят разработкой системы модернизации аппаратной и программной части тяжелой бронированной техники Land Platform Modernization Kit. Частью аппаратной являются умные очки, интегрированной в защитный шлем. Там же серверы, камеры с оптической стабилизацией (расположены на внешнем корпусе), манипулятор для управления системой.

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В результате экипаж танка получает панорамное видение на 360 градусов. И каждый из членов экипажа получает данные для выполнения его части обязанностей. Есть мировые аналоги данной разработки, но они намного дороже.

В Украине изобрели "умный шлем" для танкистов: фото и видео
В Украине изобрели "умный шлем" для танкистов: фото и видео
В Украине изобрели "умный шлем" для танкистов: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ получат мощную военную технику для борьбы с Россией, которая уже успешно прошла испытания.

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Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Прикольная штука в теории. На практике такие камеры быстро выносятся в бою.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Когда производитель очков Microsoft HoloLens узнает о том, что стартапер использовал их интеллектуальную собственность, стартапера в тюрьму, с Украины штраф.
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Evenko Saha
Evenko Saha
Воронов Евгений, Це ти собі сам придумав, чи всім росіянським колективом?!!!!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Милочки ....когда новый самолет купите...хотя бы один...мовсем маленький
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Andreevski Andrey, иди, с миром)
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