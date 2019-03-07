В Украине изобрели "умный шлем" для танкистов: фото и видео

Украинский стартап LimpidArmor, который на базе очков Microsoft HoloLens создал умный шлем для танкистов, подписал контракт с эмиратским дилером и производителем вооружения IGG.

Как передает LIGA.net, СЕО стартапа Михаил Гречухин рассказал, что готовый продукт был представлен в феврале на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. Переговоры ведутся еще с несколькими компаниями.

Стартап занят разработкой системы модернизации аппаратной и программной части тяжелой бронированной техники Land Platform Modernization Kit. Частью аппаратной являются умные очки, интегрированной в защитный шлем. Там же серверы, камеры с оптической стабилизацией (расположены на внешнем корпусе), манипулятор для управления системой.

В результате экипаж танка получает панорамное видение на 360 градусов. И каждый из членов экипажа получает данные для выполнения его части обязанностей. Есть мировые аналоги данной разработки, но они намного дороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ получат мощную военную технику для борьбы с Россией, которая уже успешно прошла испытания.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся