В Украине дали старт для запуска 5G

В Украине дали старт для запуска в стране системы мобильной связи пятого поколения 5G.

Решение об этом было принято на заседании Кабмина в среду, 11 ноября. Правительство утвердило план мероприятий по объявлению тендера на выдачу лицензий на использование радиочастот пятого поколения в октябре 2021 года, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что для определения потенциальных полос частот и условий их использования в ноябре этого года создадут специальную рабочую группу. Также эта группа должна определить стоимость радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G.

Предварительно в августе 2021 года группа намерена подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование РЧР Украины.

Конкурс же на выдачу лицензий намерены провести только в октябре 2021 года при условии принятия предусмотренных планом нормативно-правовых актов. И лишь в декабре следующего года национальным операторам предоставят права на использования РЧР для внедрения 5G по итогам проведенного конкурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов Украины местные власти пытались помешать установке базовых станций мобильной связи, ссылаясь на якобы вред излучения от 5G и 4G.

Также президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине.