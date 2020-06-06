В Telegram произошел сбой по всему миру

Кирилл Лютый Технологии 23:25, 6.06.2020 Обновлено: 23:54, 6.06.2020

В работе мессенджера Telegram вечером в субботу, 6 июня, произошел сбой по всему миру.

Мессенджер "упал" около 23:00-23:05, но восстановил работу чуть больше, чем спустя полчаса.

Причины проблем пока неизвестны. В Украине пользователи из разных регионов пожаловались в соцсетях на сбой в работе Telegram. Не работало как приложение, так и веб-версия мессенджера.

В соцсетях пользователи из России и Беларуси также сообщили, что не могут зайти в Telegram. Изначально они подумали, что это дело рук властей.

Позже стало известно, что сервис был недоступен для 94% пользователей во всем мире, в том числе и в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канаде.

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси
Telegram не работает в Украине, России и Беларуси
Telegram не работает в Украине, России и Беларуси
Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила запретить Telegram в Украине.

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