В Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram вечером в субботу, 6 июня, произошел масштабный сбой.
Мессенджер "упал" около 23:00-23:05. Причины проблем пока что неизвестны.
В Украине пользователи из разных регионов уже пожаловались в соцсетях на сбой в работе Telegram. Не работает как приложение, так и веб-версия мессенджера.
В соцсетях пользователи из России и Беларуси также уже сообщили, что не могут зайти в Telegram. Изначально они подумали, что это дело рук властей.
Примерно в 23:40 мессенджер восстановил работу.
Telegram не работает в Украине, России и Беларуси
Telegram не работает в Украине, России и Беларуси
Telegram не работает в Украине, России и Беларуси
Telegram не работает в Украине, России и Беларуси
Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила запретить Telegram в Украине.
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