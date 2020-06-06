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6 июня • обновлено в 23:49
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В Telegram произошел масштабный сбой

  • Сбой произошел поздно вечером в субботу, 6 июня. Но продлился чуть более получаса

  • Мессенджер не работает в Украине, а также РФ и Беларуси

  • В Telegram нельзя зайти как через приложение, так и через веб-версию

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В работе мессенджера Telegram вечером в субботу, 6 июня, произошел масштабный сбой.

Мессенджер "упал" около 23:00-23:05. Причины проблем пока что неизвестны.

В Украине пользователи из разных регионов уже пожаловались в соцсетях на сбой в работе Telegram. Не работает как приложение, так и веб-версия мессенджера.

В соцсетях пользователи из России и Беларуси также уже сообщили, что не могут зайти в Telegram. Изначально они подумали, что это дело рук властей.

Примерно в 23:40 мессенджер восстановил работу.

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Telegram не работает в Украине, России и Беларуси

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила запретить Telegram в Украине.

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Автор
Кирилл Лютый
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