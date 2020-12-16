В Telegram произошел массовый сбой

В среду, 16 декабря, в мессенджере Telegram произошел массовый сбой. Так, пользователи не могли отправить и получить сообщения.

По состоянию на 15:30 по киевскому времени проблема не была устранена. Об этом свидетельствует информация сервиса Downdetector.

На карте сбоев видно, что проблемы с мессенджером были у пользователей по всей Европе. Например, в Украине, Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании и РФ.

Скриншот сбоев Downdetector

В это время нельзя было подключиться в украинских городах Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Одессе, Полтаве, Кропивницком. Также были проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.

Скриншот Downdetector

На своей странице в Twitter компания сообщила, что работает над проблемой.

"Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн. Пожалуйста, подождите, и извините за неудобства", – говорится в заявлении.

Заявление компании Twitter Telegram Messenger

По состоянию на 16:30, работа мессенджера была восстановлена, однако некоторые сложности еще могут возникать. В частности, не все сообщения могут отображаться.

"Проблемы скоро полностью исчезнут. Благодарим за терпение!" – добавили в компании.

Twitter компании.

Как сообщал OBOZREVATEL: