В Telegram произошел массовый сбой

Виктория Довгань Технологии 15:32, 16.12.2020 Обновлено: 16:35, 16.12.2020

В среду, 16 декабря, в мессенджере Telegram произошел массовый сбой. Так, пользователи не могли отправить и получить сообщения.

По состоянию на 15:30 по киевскому времени проблема не была устранена. Об этом свидетельствует информация сервиса Downdetector.

На карте сбоев видно, что проблемы с мессенджером были у пользователей по всей Европе. Например, в Украине, Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании и РФ.

Скриншот сбоев
Downdetector

В это время нельзя было подключиться в украинских городах Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Одессе, Полтаве, Кропивницком. Также были проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.

Скриншот
Downdetector

На своей странице в Twitter компания сообщила, что работает над проблемой.

"Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн. Пожалуйста, подождите, и извините за неудобства", – говорится в заявлении.

Заявление компании
Twitter Telegram Messenger

По состоянию на 16:30, работа мессенджера была восстановлена, однако некоторые сложности еще могут возникать. В частности, не все сообщения могут отображаться.

"Проблемы скоро полностью исчезнут. Благодарим за терпение!" – добавили в компании.

Twitter компании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 декабря в работе социальных сетей Facebook и Instagram случился масштабный сбой. Также наблюдаются проблемы с Facebook Messenger.

  • 14 декабря масштабный сбой произошел в работе сервисов Google по всему миру. Отмечались перебои в YouTube, а также в приложениях Googe Документы, Googe Диск, Googe Play, Gmail, поиске Googe и т. д.

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