В Telegram произошел массовый сбой
В среду, 16 декабря, в мессенджере Telegram произошел массовый сбой. Так, пользователи не могли отправить и получить сообщения.
По состоянию на 15:30 по киевскому времени проблема не была устранена. Об этом свидетельствует информация сервиса Downdetector.
На карте сбоев видно, что проблемы с мессенджером были у пользователей по всей Европе. Например, в Украине, Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании и РФ.
В это время нельзя было подключиться в украинских городах Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Одессе, Полтаве, Кропивницком. Также были проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.
На своей странице в Twitter компания сообщила, что работает над проблемой.
"Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн. Пожалуйста, подождите, и извините за неудобства", – говорится в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 декабря в работе социальных сетей Facebook и Instagram случился масштабный сбой. Также наблюдаются проблемы с Facebook Messenger.
14 декабря масштабный сбой произошел в работе сервисов Google по всему миру. Отмечались перебои в YouTube, а также в приложениях Googe Документы, Googe Диск, Googe Play, Gmail, поиске Googe и т. д.