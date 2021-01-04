В Telegram произошел масштабный сбой

В понедельник, 4 января, в мессенджере Telegram произошел массовый сбой. Пользователи не могли отправить и получить сообщения в декстопной и мобильной версии приложения.

По состоянию на 14:10 по киевскому времени связь частично восстановилась, но мессенджер работает с перебоями. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.

На карте сбоев видно, что проблемы с "Телеграмом" были у пользователей в Украине, России, Узбекистане и Беларуси.

В Telegram произошел сбой Downdetector

Напомним, что 16 декабря в мессенджере Telegram произошел массовый сбой – пользователи не могли отправить и получить сообщения.

Ранее 14 декабря масштабный сбой произошел в работе сервисов Google по всему миру. Также 10 декабря в работе социальных сетей Facebook и Instagram случился масштабный сбой. Также наблюдаются проблемы с Facebook Messenger.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2021 года в мессенджере Telegram могут появиться платные функции.