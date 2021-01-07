В Telegram найдена опасная уязвимость для пользователей

Алексей Титофф Технологии 02:20, 7.01.2021

Добавленная в мессенджер Telegram функция "Люди поблизости" может открыть уязвимость, которой способны воспользоваться злоумышленники.

Эксперты по безопасности сообщили, что отображение местоположения пользователя может быть использовано хакерами, которые захотят вычислить, где точно находится определенный человек, пишет 4pda.

Отмечается, что сбор данных происходит при помощи алгоритма триангуляци. После активации отображения местоположения пользователя и просчета удаленности от собеседника с трех разных точек, хакер может воспользоваться любым картографическим сервисом, чтобы найти человека.

В Telegram найдена уязвимость для пользователей
4pda

Эксперты пояснили, что после ввода информации на карте появятся соответствующие круги, показывающие удаленность каждого пользователя друг от друга. В области пересечения всех трех кругов и будет находиться разыскиваемый пользователь.

Через приложение можно вычислить местоположение человека
4pda

Добавим, что ранее эксперты дали советы, как очистить кэш и удалить файлы в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой.

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