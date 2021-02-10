В США выставили на продажу первый дом, напечатанный на 3D-принтере

В США в городе Риверхед штата Нью-Йорк выставили на продажу первый жилой дом, который напечатанный на 3D-принтере.

Об этом говорится на сайте компании-производителя SQ4D Inc. Цена, которую просят за него, составляет $299 999.

Компания использует автоматизированные методы строительства или 3D-печать для строительства зданий и сооружений.

В ее руководстве заявили, что способны установить свою автономную роботизированную систему строительства на строительной площадке за 6–8 часов. Затем будет укладываться бетон слой за слоем, создавая фундамент дома, а также внутренние и внешние стены конструкции.

В доме, напечатанном на 3D-принтере из бетона, 1407 кв. футов (около 430 кв. м) жилой площади, в частности, три спальни, две ванные и отдельный гараж на 2,5 машины.

"Я хочу, чтобы люди не боялись автоматизации... Это просто другой инструмент и другой метод. Но это все тот же продукт; в конце концов, мы строим те же дома", – сказал директор по операциям компании Кирк Андерсен.

Дом в Риверхеде – первый в США, напечатанный на 3D-принтере, получивший свидетельство о проживании, хотя это было непросто из-за строгих местных строительных норм.

"Мы можем сделать вещи более доступными и безопасными. Мы можем использовать эту технологию для решения проблемы бездомности и помочь в ликвидации последствий стихийных бедствий экологически безопасным способом", – заявил Андерсен.

Стоимость строительства такого дома на 50% дешевле, чем стоимость сопоставимых недавно построенных в Риверхеде, Нью-Йорк, и в 10 раз быстрее, уточняется в сообщении.

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