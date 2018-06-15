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В США ученые разработали портрет Бога: в сети нашли поразительное сходство

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Во время последнего исследования ученых в США на основании религиозных представлений добровольцев был создан портрет Бога.

Как сообщает Medialeaks, участникам эксперимента предложили выбрать наиболее подходящее лицо из серии портретов.

Инициаторами исследования стали психологи Джошуа Конрад Джексон, Нил Хестер и Курт Грей из Университета Северной Каролины.

Авторы исследования говорят, что люди не всегда готовы признать, что думают о человеческих качествах Бога. Поэтому психологи решили предложить христианам выбрать наиболее подходящее для Бога лицо, чтобы по полученному изображению составить его психологический портрет.

"Учёные взяли 50 изображений, усреднённых по полу, возрасту и расе американцев, наложили на них визуальные шумы. Так было получено 300 пар лиц. Затем добровольцам было предложено оценить портреты и выбрать из них те, которые больше соответствовали изображению Бога. Так психологи выяснили, какие качества респонденты видят в предложенных лицах и как ответы соотносятся с возрастом, внешностью и убеждениями самих участников эксперимента", - добавляет издание.

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Результаты показали, что большинство американских христиан представляют Бога как белого, молодого, мужественного, привлекательного и успешного мужчину.

На рисунке слева — получившийся в итоге усреднённый портрет Бога. А справа лицо, которое участники эксперимента выбирали, когда их просили показать "антиБога".

Издание Gismodo полагает, что получившееся лицо Бога американских христиан напоминает изобретателя и миллиардера Илона Маска.

В то же время Medialeaks считает, что это портрет Юрия Гагарина.

"Люди часто проецируют свои убеждения и черты на других, и наше исследование показывает, что внешность Бога не исключение. Люди верят в Бога, который не только думает так, как они, но и похож на них", - заявил психолог Курт Грей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее математик сделал удивительное открытие по поводу существования Бога.

Персоны
Илон МаскЮрий Гагарин
Место
США
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