В США разработали новый ракетный двигатель на замену российским РД-180

Американская компания Blue Origin разработали тестовый ракетный двигатель BE-4, который должен прийти на замену российскому аналогу РД-180.

Как сообщила в Twitter компания United Launch Alliance (ULA), являющаяся подрядчиком NASA, первый испытательный запуск ракеты с двигателем BE-4 состоится в апреле 2021 года.

Двигателями BE-4 будут оснащать ракеты-носители Vulcan, которые являются преемниками ракеты-носителя Atlas-5.

Ожидается, что США смогут отказаться от российских РД-180 с 2024 года.

Компания Blue Origin была создана в 2000 году основателем онлайн-ритейлера Amazon Джеффом Безосом.

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году командование военно-воздушных сил США официально отказалось от российских ракетных двигателей.

В 2016 году Военно-воздушные силы США заключили два контракта на общую сумму почти $162 млн на разработку новых ракетных двигателей вместо российских РД-180.