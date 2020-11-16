В США рассекретили изображения танков будущего. Фото

В США Пентагон разработал концепты танков, которые в будущем могут сменить на вооружении текущую боевую машину M1 Abrams.

Как пишет The Dead District, модели военной техники были показаны в Центре наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинге.

Один из концептов танка по задумке должен иметь массу в 54 тонны. Основным орудием выступает 120-миллиметровая пушка и два пулемета калибра 7,62 и 12,7 миллиметра. Внешне модель немного похожа на израильский танк "Меркава".

Вторая модель танка стала более массивной – 59 тонн. Военная машина получила орудие большого калибра. Особенностью данного концепта стала довольно длинная башня танка.

Третий представленный макет оказался самым тяжелым – 64 тонны. Танк оснастили пушкой еще большего калибра. Формой башни он более всего схож с французским танком Leclerc.

Отметим, что не обязательно, что все концепты могут предстать в готовом виде. Они скорее показывают дальнейшее развитие бронетанковых сил Армии США.

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