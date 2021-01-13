В США рассекретили файлы ЦРУ об НЛО. Документы

В США рассекретили файлы, которые Центральное разведывательное управление собирало о неопознанным летающих объектах.

Данные появились на портале Black Vault, который собирал информацию об НЛО с 1996 года. Всего было опубликовано 2780 страниц с файлами.

Отмечается, хотя "ЦРУ утверждает, что это их полная коллекция, нет никакого способа полностью проверить это". Некоторые записи, как отмечается на сайте, были заранее отредактированы, а в других – отсутствует часть информации.

Основатель Black Vault Джон Гринвальд рассказал, что более 20 лет добивался публикации этих данных.

"Около 20 лет назад я в течение многих лет боролся за то, чтобы получить от ЦРУ дополнительные записи об НЛО. Это было похоже на вырывание зубов! Я ходил с ними по кругу, чтобы попытаться сделать это, наконец достигнув этого. Я получил большую коробку с парой тысяч страниц, и мне приходилось сканировать их по одной странице за раз", – вспоминал он.

Отметим, что в декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который гарантирует, что в течение 2021 года все американские спецслужбы от ФБР до ЦРУ передадут Конгрессу всю информацию, которую они имеют об НЛО. Это значит, что эти документы вероятно тоже попадут в свободный доступ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что НЛО могут иметь внеземное происхождение.