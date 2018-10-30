В США порно ''парализовало'' госпредприятие: что произошло

Сотрудник Геологической службы США в Южной Дакоте смотрел порно на работе. Таким образом он подхватил вирус в Интернете и заразил все компьютеры.

Мужчина зашел в корпоративную сеть со своего ноутбука и суммарно просмотрел одну тысячу страниц порносайтов, сообщил TechCrunch.

Сотрудник случайно заразил вирусом лэптоп, который распространился на все компьютеры в ведомстве, а также заразил внутреннюю сеть, следует из внутреннего корпоративного расследования.

На инцидент обратили внимание, потому что он произошёл на государственном предприятии.

Специалисты сообщили, что, к счастью, этот проступок не навредил национальной безопасности США.

Кроме того, мужчина нарушил ещё одно правило организации: пользовался на работе собственным ноутбуком, что строжайше запрещено. Геологическая служба США намерена провести инструктаж для своих сотрудников, где ещё раз напомнит о внутренних правилах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Windows обнаружили опасную уязвимость.